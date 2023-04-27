«الخارجية»: مصر استقبلت 16 ألف أجنبي من السودان حتى الآن

أعلنت جمهورية مصر العربية استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن.

جهود مصرية لتسهيل عبور النازحين

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم 27 أبريل الجاري، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

2000 مواطن من 50 دولة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.