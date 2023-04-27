«مستقبل وطن»: الدولة حريصة على توفير كل السبل لإنجاح الحوار الوطني

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن جلسة الحوار التي عُقدت أمس، كانت في غاية الأهمية، فضلًا عن أنها جاءت في توقيت مهم، وانعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يدل على مدى أهمية الحوار الوطني، وأنه السبيل لبناء الجمهورية الجديدة.

حرص الدولة المصرية على إنجاح الحوار الوطني

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن البيان الذي صدر عن مجلس الأمناء بعد الانتهاء من الاجتماع يؤكد على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني، وتوفير كل السبل لذلك، والحرص الشديد على انعقاد الجلسات الفعلية للحوار في موعدها المحدد، بداية مايو المقبل، وقال: «أهمية اجتماع الحوار الوطني يتمركز في إعلانه عن موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار».

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إشادة الحوار الوطني بدور الأحزاب والقوى السياسية، قائلًا: «إشادة مجلس الأمناء أمس بدور الأحزاب والقوى السياسية، يؤكد مدى التلاحم بين الحوار الوطني والقوى السياسية والأحزاب، وهو مؤشر إيجابي للفترة المقبلة ونجاح الجلسات المقبلة لوضع تصور شامل وترتيب سليم لأوليات المرحلة القادمة».

تحديات الفترة الحالية

كما لفت إلى أهمية تناول التحديات المختلفة التي تواجه الوطن في الفترة الحالية في عين الاعتبار خلال اجتماعات الحوار الوطني المقبلة، موضحا: «هناك تحديات فرضت نفسها علينا بسبب ما يحدث في العالم من حولنا، بالإضافة أيضا إلى التحديات الداخلية وطموحات المواطن المصري، فهي قضايا لابد أن تُثار على طاولة الحوار الوطني، وخرجات اجتماع الأمس تدعوا للتفائل بالجلسات القادمة للحوار الوطني، وبانها ستكون جلسات مثمرة من حيث مناقشة القضايا الحالية».