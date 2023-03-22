عضو «العفو الرئاسي»: نعد بمزيد من الإفراجات.. وإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع

تواصل لجنة العفو الرئاسي، جهودها في العمل على إعداد قوائم عفو جديدة، مؤكّدة استمرارها في تلقي الطلبات، حيث شرعت اللجنة منذ اللحظة الأولى لإعادة تشكيلها بمباشرة المهام المسندة إليها، وبدأت تلقي عددًا من الطلبات من خلال أسر بعض المحبوسين احتياطيًا، فضلا عن تلقي قوائم من بعض الأحزاب والكيانات المجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

خروج قائمة عفو رئاسي جديدة

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، في بيان عنه قبل قليل، أنّ اللجنة تتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية، على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أنّ اللجنة تعد بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

جهود لجنة العفو الرئاسي

وأوضح السقا، أنّ اللجنة مستمرة في عملها ولن تنتهي إلا مع بحث وخروج جميع الحالات التي ترد إليها، ومن يشملهم العفو الرئاسي، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو الرئاسي، إضافة إلى استمرار العمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع وإعادة المفصولين إلى عملهم.