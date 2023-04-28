لغة الأرقام في أنواع البطيخ بشوادر الغربية.. اختار اللون الفاتح (صور)

يعد البطيخ فاكهة الجميع الفقراء والأغنياء، يحرص المواطنون على شرائها وتناولها كونها فاكهة غنية بالفيتامينات التي تساعد على التخلص من العطش خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

قال ضاحي محمد، صاحب أحد مزارع البطيخ في الغربية إن موسم حصاد البطيخ الحقيقي يبدأ مع قرب نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، ويسمى البطيخ الجبلي، وهو يختلف عن بطيخ فصل الشتاء، أو المعروف بـ«الطاووس»، ويزرع في أسوان مع دخول فصل الشتاء، ويتم طرحه في الأسواق مع تجار التجزئة في شهر يناير.

أصناف البطيخ

وعن أصناف البطيخ، وأعمال البيع والشراء بين التجار، ولغة التعامل بينهم، قال ضاحي إن البطيخ متعدد الأصناف، ومنها بطيخ الجيزة 1و2، وهو أفضل أنواع أو أصناف البطيخ إلى جانب بطيخ الاسكاتا، وبطيخ النمس، والمطعوم، ونميرو، وستار.

وأوضح أنه دائما ما يستخدم لغة الأرقام بين أصحاب المزارع والتجار في عملية البيع والشراء، وتبدأ من زيرو حتى رقم 6، حيث يطلق على البطيخة الكبيرة ذات الجودة الأفضل و الحجم الأكبر من 15 كيلوجراما، رقم «زيرو» وسعرها جملة يتراوح حسب حجمها ويبدأ من 35 إلى 45 جنيها، ويتم بيعها في الفنادق والمدن الكبرى مثل القاهرة و6 أكتوبر والمدن السياحية، ثم يأتي في الترتيب بعدها بطيخة رقم 1 وحجمها يبدأ من 8 كيلوجرامات، ومتوسط سعرها 23 - 30 جنيها، ثم بطيخة رقم 2 وتكون ذات الحجم الأقل من 6 كيلوجرام، بينما البطيخة التي يطلق عليها 6، وهي البطيخة التي يكون حجمها أقل من 1.5 كيلوجرام.

اختيار أفضل بطيخة

وكشف تاجر البطيخ، عن أفضل أنواع البطيخ وكيفية شراء البطيخة الحمراء والأفضل في الحلاوة: «أفضل أنواع البطيخ الجيزة ويليه سكاتا والنمس، والبطيخ فاكهة الجميع بلا استثناء، وجبة الفقراء والأغنياء وتم طرحها بأوزان مختلفة وكل ما كان لون البطيخة واحد وفاتح كانت أحلى وأفضل».

وأشار إلى أن إنتاجية محصول البطيخ هذا العام أقل 50% عن إنتاجية العام الماضي، وذلك بسبب التغيرات المناخية، وانخفاض درجة الحرارة مقارنة بالعام الماضي، حيث متوسط إنتاج الفدان هذا العام 2500 بطيخة، بينما العام الماضي كانت يتخطى الـ5 آلاف بطيخة.