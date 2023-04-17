انتشار شوادر البطيخ بكفر الشيخ قبل عيد الفطر.. الأسعار تبدأ من 20 جنيها

تشهد محافظة كفر الشيخ، انتشارًا كبيرًا لشوادر البطيخ والسيارات التي تبيعه على محاور الطرقات الرئيسية والفرعية، سواء قبل موعد الإفطار في أيام شهر رمضان المبارك أو عقب الإفطار، إذ ترغب العديد من الأسر في تناول البطيخ كونه يتميز بمذاقه الحلو ويرطب الجسم، وأسعاره في متناول الجميع.

أسعار البطيخ تبدأ من 20 جنيهًا

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار البطيخ جيدة للمستهلك على الرغم من ظهوره مبكرًا بالأسواق هذا العام قبل عيد الفطر، وتبدأ أسعاره من 20 حتى 35 جنيهًا للبطيخة الواحدة، فضلًا عن جودته وطعمه الرائع، مشيرًا إلى أنّ أراضي المحافظة تنتج البطيخ الطازج مبكرًا بسبب اللجوء إلى الصوب.

البطيخ يتميز بمذاقه الحلو

وتقول لمياء علي من أبناء محافظة كفر الشيخ، وتعمل مدرسة، إنّ سعر البطيخ مناسب جداً للشراء بالرغم من ظهوره مبكرًا هذا العام، كما أن طعمة جيدًا ولذيذًا: «الفاكهة المثالية في الصيام علشام بيرطب وكمان طعمه حلو وشهي».