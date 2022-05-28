أسعار البطيخ في مزاد حلقة البيع بدمياط.. «حمار وحلاوة» (صور وفيديو)

يعتبر المزاد اليومي للبطيخ في أسواق دمياط مؤشرا أساسيا لتحديد أسعاره، ويتراوح سعر البطيخة الواحدة من 3 إلى 27 جنيها، حسب نوعها وحجمها.

أنواع البطيخ

يقول السعيد سند، صاحب شادر لبيع الخضر والفاكهة بدمياط، إن هناك أنواعا مختلفة ومتنوعة للبطيخ، ومنها «جيزة» و«سكاتا» و«نمس»، لافتا إلى أن الموسم يبدأ في شهري أبريل ومايو.

وأشار «سند» إلى أن الشادر يستقبل التجار من محافظات الدلتا وقرى مراكز دمياط طوال الموسم، مشيرا إلى أن هناك عدة أنواع للبطيخ، والأكثر تداولا هو «الجيزة».

سعر البطيخ يبدأ 3 إلى 27 جنيها

وتابع، أن المزاد يشهد بيع البطيخ بسعر الجملة، ويتراوح السعر من 3 جنيهات لـ27 جنيها، حسب الحجم والوزن، موضحا أن أفضل فتره لتناول البطيخ بداية من شهر مايو وحتى نهاية الموسم، إذ تكون الثمرة قد اكتمل نضوجها.

وتقام حلقة المزاد، صباح كل يوم، ويتم عرض أسعار بيع البطيخ وترسيته على من يقبل بالسعر المتداول.

ويتم رص البطيخ على شكل أهرامات صغيرة الأحجام، ويصل عدد البطيخ في الهرم الواحد إلى 100 بطيخة، وفي الأحجام الكبيرة 50 بطيخة، ويتم فتح المزاد، ومن يتم ترسية المزاد عليه يتم كتابة اسمه على البطيخ، ولا يُسمح لمن رُسي عليه العطاء بتحميل البطيخ على أي سيارة إلا بعد دفع قيمته نقدا.

ويقبل أصحاب المحلات والتجار والباعة الجائلين على السوق يوميا لشراء ما يلزمهم من ثمار البطيخ، والتي يحضرها المزارعون يوميا إلى الشادر تمهيدا لبيعه.