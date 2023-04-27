القائم بأعمال سفير السودان في لندن: دور مصر أساسي لحل الأزمة الراهنة

أكد المستشار خالد محمد علي، القائم بأعمال السفارة السودانية في العاصمة البريطانية لندن، أن مصر دولة شقيقة وما يحدث في السودان له تأثير كبير عليها، وقال إن دور مصر أساسي في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في السودان.

مصر فتحت أبوابها أمام آلاف السودانيين

وأضاف القائم بأعمال السفارة السودانية بلندن، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن آلاف المواطنين السودانيين فروا من القتال نحو مصر، إذ إنها سهلت حصولهم على التأشيرات، واعتبر أن هذا هو الدور المتوقع منها.

وأوضح خالد محمد علي أن مصر تتعاون مع الجيش الوطني السوداني، ولا تتعاون مع ميليشيات، مؤكداً أن القاهرة تدرك أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان.

اتفاق يشمل جميع السودانيين

وقال: «مصر لها دور أساسي في الوصول إلى حلول سياسية أو مبادرات لحل الأزمة»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اتفاق مختلف، يشمل جميع السودانيين.

وذكر القائم بأعمال السفارة السودانية بلندن أنه بات من الضروري إنهاء التمرد والحفاظ على الدولة السودانية، وذلك هو أولوية للدولة السودانية التي يقف الشعب السوداني خلفها وخلف قواته المسلحة لعودة الاستقرار.

وأشار إلى أن ما حدث في السودان هو فاتورة يدفعها الشعب السوداني لاستعادة الدولة السودانية.