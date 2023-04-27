 مراسل القاهرة الإخبارية: وصول طائرة تقل مصريين عائدين من السودان للقاهرة

وصلت طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية المصرية إلى قاعدة شرق القاهرة، مساء اليوم الخميس، تقل عدداً من المصريين العائدين من السودان، الذين يتم إجلاؤهم بالتنسيق من خلال القيادة المصرية لإجلاء الرعايا المصريين، بالتعاون مع الجانب السوداني، وفق ما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وأشار إلى أن الطائرات العسكرية المصرية ترافق طائرات نقل الركاب من السودان لتأمينهم وضمان وصولهم لأرض الوطن سالميين، لافتا إلى ان الفرق الطبية المصرية ترافق الجسر الجوي لفحص الجالية المصرية قبل صعودها إلى الطائرة.