كيف سيختلف فرق التوقيت بين مصر والدول العربية بعد تغيير الساعة؟

تبدأ جمهورية مصر العربية خلال ساعات قليلة، في تطبيق التوقيت الصيفي، اعتباراً من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، ومن بعده سيتغير فرق التوقيت بين مصر ومختلف الدول العربية.

البرلمان يوافق على تعديل التوقيت الصيفي

ووافق البرلمان في مصر على تغيير التوقيت من أجل توفير الطاقة في البلاد في ظل تأثر الطاقة في العالم بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.

نفس توقيت دول المغرب العربي

وبعد تغيير المصر التوقيت ستصبح مصر في نفس توقيت بعض دول المغرب العربي إذا لم تغيرها هي ساعتها وهي دول والجزائر والمغرب، في الوقت الذي ستتقدم مصر بساعة عن كل من ليبيا وتونس.

اختلاف التوقيت بين مصر وبعض دول الشام

وسيختلف توقيت مصر عن بعض دول الشام مثل سوريا ولبنان والأردن حيث ستتقدم مصر عنهم بساعتين فيما ستتقدم مصر بساعة واحدة فقط عن فلسطين وكذلك نفس الأمر مع السودان.

زيادة فارق الساعات بين مصر ودول الخليج

وسيكون فارق التوقيت ساعتين بين مصر وعدة دول وهي العراق واليمن والكويت والسعودية والبحرين وقطر، في حين سيزيد فرق الساعات بين مصر والإمارات وسلطنة عمان ليكون 3 ساعات.