البنوك تحدث أنظمة التشغيل تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي

وجهت البنوك العاملة في السوق المصري رسالة مهمة لعملائها بمناسبة التوقيت الصيفي، أبرزها «القاهرة وبنك مصر والبركة»، والذين أكدوا تحديث أنظمة التشغيل بالبنوك لتتناسب مع التوقيت الصيفي.

بنك البركة يؤكد تعديل في السيستم

وأكد بنك البركة مصر فى رسالته عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» قائلًا: «عميلنا العزيز نظرًا للعمل بنظام التوقيت الصيفي، يرجى العلم أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية يوم الخميس الموافق 27 إبريل 2023 خلال الفترة من 11:45 مساء اليوم وحتى الساعة 2:00 من صباح يوم الجمعة 28 أبريل 2023».

رسالة من بنك مصر إلى عملائه

من جانبه أعلن بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصري أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية، مؤكدًا في رسالته: «نظرًا للعمل بنظام التوقيت الصيفي، برجاء العلم أنه سيتم اجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية يوم الخميس الموافق 27 إبريل 2023 اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً لمدة 4 ساعات، مما يؤثر على الخدمات المقدمة لسيادتكم، لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ 1988».

بنك القاهرة يعلن بعض التعديلات على السيستم

وأخير كشف بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن هناك يعض إجراءات التحديث التي ستتم على سيستم البنك قائلا في رسالته: «عملائنا الكرام، نظراً لبدء العمل بالتوقيت الصيفي، برجاء العلم انه سيتم اجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك اليوم من الساعة 11:30 مساء ولمدة ساعة مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة لسيادتكم.. نشكركم على حسن تفهمكم ولمزيد من المعلومات اتصل بـ 1699».