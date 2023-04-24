شروط الحصول على التأشيرة الخضراء فى الإمارات.. اعرف الفئات المستحقة

كشفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر بوابتها الرسمية، عن شروط الحصول على التأشيرة الخضراء للإقامة في الإمارات بغرض العمل، والفئات المستحقة، وهي تأشيرة مستحدثة منذ عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات بدون تحقيق شرط وجود كفيل أو ضامن، وهي قابلة للتجديد بعد انتهائها.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، شروط الحصول على التأشيرة الخضراء فى الإمارات، والفئات التي يحق لها استخراج تلك التأشيرة وفق الموقع الرسمي للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي التأشيرة الخضراء؟

هي واحدة من التأشيرات التي استحدثتها الحكومة الإماراتية من 2021 وتستخدم بغرض استقدام العمالة الماهرة، ومدتها 5 سنوات ولا يحتاج الحاصل عليها لضامن أو كفيل، وهي قابلة للتجديد بعد انتهائها.

من يمكنه الحصول على التأشيرة الخضراء؟

يمكن الحصول على التأشرة الخضراء لفئتين، الأولى وهم أصحاب العمل الحر أو الخاص، والثانية هم العمالة الماهرة.

شروط الحصول على التأشيرة الخضراء فى الإمارات لأصحاب العمل الحر

وضعت الحكومة الإماراتية 3 شروط لحصول أصحاب العمل الخاص أو الحر على التأشيرة الخضراء وهي كالآتي:

- حصول المتقدم على تصريح عمل حر أو خاص من وزارة الموارد البشرية التوطين.

- أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على شهادة بكالوريوس أو دبلوم تخصصي أو ما يعادلها.

- ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب خلال العامين السابقين عن 360 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

- أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية طوال فترة الإقامة.

شروط الحصول على التأشيرة الخضراء فى الإمارات للعمالة الماهرة

بينما يكون الحصول على تأشيرة الخضراء للعمالة المهارة يجب أن يحقق 4 شروط هي كالآتي:

- حاصل على تصريح عمل بالدولة بموجب عقد عمل ساري.

- المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد في وزارة الموارد البشرية.

- أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم.