مصري عائد من السودان: «مصر مبتسبش ولادها»

كشف أحد المصرين العائدين من السودان تفاصيل ما يحدث هناك قائلًا: «الأوضاع هناك صعبة جدًا وكارثية ومدينة الخرطوم ومدينة جبل الأولياء الأوضاع فيها مرعبة والكهرباء كانت مقطوعة 7 أيام هي والمياة ومفيش اتصالات وانترنت والمخابز كلها مقفولة والمحلات قفلت

«الحمد لله إننا جينا في الوقت المناسب»

وأضافت خلال تصريحات خاصة «الحمد لله اننا جينا في الوقت المناسب ومش غريب وطبيعي ان الدولة المصرية انها متسبش ولادها في أي أزمة خالص وده شيئ متوقع جدًا».

وتابع: «واحنا كنا في بعثة حكومية في السودان وكان رئيس البعثة بيتواصل مع القنصلية واخر تعليمات القنصلية اننا نتوجه لأحد المعابر أيهم أقرب للمدينة اللي احنا فيها واحنا اتنقلنا بري لمدة 17 ساعة ووصلنا بورسودان واحنا من يوم الاتنين الساعة 4 والحمد لله كللت بالنجاح في الاخر».

ووجه المصري العائد من السودان رسالة للدولة المصرية قائلًا: «ومش عارف اقول ايه للدولة المصرية لان الكلام كتير وكنت أسمع زمان ان أي حد مغترب مصري بيحصل له حاجة برة الدولة بتهب جاهدة وان كان ده دورها لكن اللي سمع مش زي اللي شاف وانا شفت من أول رحلة العودة وسلمنا نفسنا للمعابر حتى السكن وسكننونا ووفروا لنا مكان سكن وبتنا في شقة مكان ضيافة جميل جدًا لحد الصبح ما اتنقلنا للمطار».