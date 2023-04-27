التحالف الأمريكي للديمقراطية: المبادرات العربية أفضل حل لأزمة السودان

قال توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن هناك جهودا مبذولة منذ اللحظة الأولى لإيجاد مخرج سياسي وسلمي لأزمة السودان، وإن صوت الرصاص كان هو الغالب الأول.

التدخل الدولي في السودان

وأضاف «حرب»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرات الدولية ربما تسهم في حل الأزمة ولكن هل هذه الأزمة ستحل لفترة معينة بدون العودة لجذور هذه النزاعات، ويرى أن المبادرات العربي والإفريقى وعلى رأسهم مصر والسعودية أفضل حل لتفادي الأزمة في السودان.

وتابع أن تأثير الجانب الأمريكي ضعيفًا على الأزمة، لأنه في حالة علم المخابرات الأمريكية بما سيحدث ولم يأخذوا إجراءات لازمة فهذا فشل أمريكي، بنفس الشيء حدث عندما كانت روسيا تتحضر للدخول إلى أوكرانيا ولم يتحركوا لتفادي الأزمة، وأنه لما يعرفوا بما حدث في السودان فهي «كارثة».

تدفق المعادين للجيش والحكومة السودانية

وتابع أن المطلوب اليوم هو حل هذه الأزمة وبشكل سريع وفاعل ودقيق أيضًا، وذلك خوفًا من إطالة الأزمة التي تعمل على تدفق المعادين للجيش والحكومة السودانية من وسط إفريقيا مثلما حدث في منطقة غرب دارفور.

وأكد أن مصر والجامعة العربية تعقد اجتماعات مهمة لأخذ قرارات حاسمة مع إضافة وجود المملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة، لأن الدول العربية عليها مسئولية كبيرة في غياب الدور الأمريكي بسبب ضعفه وغير قادر على حل الأزمة في السودان.