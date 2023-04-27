مصرع شاب غرقا داخل ترعة قرية ناصر في البحيرة

لقى شاب مصرعه غرقاً داخل ترعة تابعة لقرية ناصر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع شاب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر التابعة لدائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية الشاب المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة، وتبين وفاة «محمد رمضان جمعة، 19 سنة، مقيم قرية الكاف بمركز أبو المطامير.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.