مصرع مسن وإصابة شاب في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

لقي مسن مصرعه وأصيب شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 71 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق« مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 71 بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع مسن وإصابة آخر، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى غرب النوبارية العام وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصاب وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة « حسين.أ.أ »، 70 سنة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام.

تحديد هوية المصاب

فيما أسفر الحادث عن إصابة طارق.ح .ا»، 35 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.