النيابة تستعلم عن حالة المصاب في واقعة سرقة بالإكراه بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بالاستعلام عن حالة شاب مصاب تعرّض للسرقة بالإكراه في أحد شوارع منشأة ناصر بالقاهرة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت من ضباط المباحث استعجال التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أنّ أحد المستشفيات في محيط دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أبلغ باستقباله شابًا يبلغ 28 عامًا، مُصابًا بطلق ناري «خرطوش».

الضرب باستخدام فرد خرطوش

واتجهت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى المستشفى؛ لاستجواب الضحية الذي أفاد بتعدي أحد الأشخاص عليه بالضرب باستخدام فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري، وسرقة مبلغ مالي كرهًا عنه.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتبين أنّ له معلومات جنائية «مسجل خطر»، مقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، والمُستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه، واعترف بارتكاب الواقعة.

عقوبة السرقة بالإكراه

ويقول المحامي يوسف أحمد كامل الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات المصري تنص على أنّه: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 3 سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه».