تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة شاب في نيل القاهرة

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط نهر النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وتفريغها وإعداد تقرير بما رصدته تلك الكاميرات لكشف ملابسات العثور على جثة طافية لشاب غريق في مياه النيل ببولاق أبو العلا.

العثور على جثة بمياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع ضباط الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، كما تبين من خلال فحص بطاقة الرقم القومي التي عثر عليها في طيات ملابسه أنه يدعي «محمد.ح.ح»، 27 عامًا، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.