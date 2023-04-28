«التحالف الوطني» يدعم مرضى الجزام ويشارك في احتفالات «تحرير سيناء»

وجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسساته بتوفير الاحتياجات والمساعدات وكافة أوجه الدعم للمستشفى والمرضى وهو الأمر الذي بدء بشكل عاجل مع بداية شهر رمضان من خلال تضافر جهود مؤسسات التحالف في توفير كافة أوجه الدعم.

دعم 8 عيادات جزام بالأدوية

وأكد التحالف في بيان له، أن مؤسسة أبو العينين وزعت 500 وجبة ساخنة بشكل يومي لمرضى المستشفى، كما قامت مؤسسة بنك الطعام بتقديم عدد 550 كرتونة بشكل شهري للمستشفى وذلك على مدار العام، كما قامت مؤسسة مرسال بدعم 8 عيادات لـ الجزام بأدوية خلال الربع الاول من العام الحالي وصل.

وفي سياق آخر، شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في احتفالية عيد تحرير سيناء، التي نظمتها محافظة شمال سيناء احتفالا بعيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والذي أقيم في قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء، وشهد عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

مشروع ارتكاز لأطفال سيناء

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي في بيان، تقديم عرض فني لمتدربي مشروع ارتكاز يدمج بين فن الحكي والمسرح والرسم والكورال، وتوزيع بعض الهدايا على الأطفال، موضحاً أن الاحتفالات مازالت مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال والأسر.

جهود مصر الخير في سيناء

فيما أعلنت مؤسسة مصر الخير عن جهودها وإسهاماتها مع الدولة في النهوض بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها جهودها في شهر رمضان المبارك، وإسهاماتها في مجال التعليم والصحة.

رفع كفاءة وترميم المنازل

وأوضحت أن محافظة شمال سيناء شهدت نشاطا موسعا لمؤسسة مصر الخير، حيث شهد شهر رمضان الكريم إقامة خيمتين أحدهما بالعريش والأخرى ببئر العبد، لتقديم وجبات الإفطار والسحور لأهالي شمال سيناء، قدمت خلالهم 150 ألف وجبة ساخنة في رمضان، فيما وصلت الخيمة المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة مصر لتقديم وجبات الإفطار للمناطق البعيدة برفح، والعديد من القرى العائدة في شمال سيناء.

ولفتت المؤسسة إلى جهودها المؤسسة في قطاع التكافل الاجتماعي حيث عملت على رفع كفاءة وترميم 100 منزل في قرية الروضة بشمال سيناء، وتسقيف 100 منزل بالشيخ زويد وفرش 100 منزل بوسط سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة، فيما استفاد 411 شخص من تدخلات وإسهامات مؤسسة مصر الخير المباشرة في سيناء، في قطاع التعليم والصحة، حيث أرسلت المؤسسة 4 قوافل طبية تم تنفيذها في نهاية العام الماضي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.