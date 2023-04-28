«المركزي الأرجنتيني» يرفع الفائدة إلى مستوى 91% سنويا لمواجهة التضخم

قرر البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس خلال آخر اجتماعاته، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر، لتسجل 91% سنويا بدلاً من 81%.

سعر البيزو الأرجنتيني أمام الدولار الأمريكي

ووفقا للموقع الرسمي للمركزي الأرجنتيني، فإنَّ قرار رفع سعر الفائدة تزامن مع تخفيض قيمة العملة المحلية للبلاد، البيزو، ليتراجع سعرها أمام الدولار بنسبة 20% على مدار الأيام الخمسة الماضية.

لماذا رفع بنك الأرجنتين المركزي سعر الفائدة؟

وتتصدى حكومة الأرجنتين لـ السوق الموازية للعملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار غير الرسمي، من خلال تطبيق نظام إلكتروني جديد تعمل من خلاله البنوك، وهو نظام «Siopel».

كما يواجه اقتصاد «بوينس آيرس» تداعيات أزمة التضخم العالمية، لتحتل المرتبة الثانية عالميا بين الأسواق الأعلى سعراً للفائدة، في محاولة منها للسيطرة على معدلات التضخم.

ويعد اقتصاد الأرجنتين أكبر ثالث اقتصاد بين دول أمريكا اللاتينية، فيما انعكست توترات الشأن الداخلي على الوضع الاقتصادي، حيث تستعد البلاد للانتخابات التمهيدية الإلزامية، والمخطط إجراءها في شهر أغسطس 2023.

ولا يزال السعر الرسمي للدولار أمام البيزو الأرجنتيني عند نصف القيمة غير المعلنة رسميا بالسوق الموازي، فيما سجل التضخم الشهري 7.7% و104.3% على أساس سنوي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية، فيما يصنف مستوى التضخم الحالي بالأرجنتين على أنه الأعلى منذ ما يزيد عن 32 عاما.