لاجارد: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي لزيادة التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 5%، وتهدد الدولار والعملة الموحدة اليورو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

لاجارد: أوروبا تعتمد على الصين في 98% من إمداداتها

أضافت لاجارد، في «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي الخاص، أن تعطيل السلاسل العالمية سيعرض القطاعات الحيوية للخطر، مشيرة إلى اعتماد أوروبا على الصين في 98% من إمداداتها.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن بعض الدول قد تقلل من اعتمادها على الدولار واليورو، وأن الدول النامية تتاجر أكثر مع الصين، لذلك تميل إلى زيادة حيازاتها من اليوان كاحتياطيات.

ودعا وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، دول الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة محاولات الصين لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد.

ورأى هوكسترا في اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في لاهاي، أن من الضروري تعزيز التعاون بين التكتل والصين في مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجي.