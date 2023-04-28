تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار بالمخدرات في حلوان 45 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة استمرار حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في حلوان لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط عاطل في حلوان

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص31 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي متحصلات بيع تجارته الآثمة، جرى اتخاذ الاجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

أما عن العقوبة المتوقعة يقول المحامي محمود عبد الله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.