المشهد الأخير في حياة مسنة حلوان.. عامل فراشة أنهى حياتها لسرقة 800 جنيه

«قريبتي وأنا أكثر واحد بتتردد عليه والشيطان أغواني أسرقها، وماعرفش عملت كدا إزاي وقتلتها خوفا من افتضاح أمري»، بهذه الكلمات بدأ المتهم «أحمد. ح» عامل فراشة، الذي أنهى حياة السيدة «فاطمة إبراهيم مبروك» صاحبة الـ92 عاما داخل منزلها في منطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة لسرقتها وترك جثتها وفر هاربًا.

جثة داخل صالة المنزل

كواليس اكتشاف تلك الجريمة البشعة بدأت بعثور أهالي منطقة كفر العلو على جثمان السيدة المسنة مسجاة وترتدي كامل ملابسها، ووجود بعثرة في محتويات منزلها، واشتبهوا في وفاتها جنائيا، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت وحققت في محاولة لفك لغز الجريمة وتبين أن الجثة لسيدة تدعى «فاطمة إبراهيم مبروك»، 92 عاما، تقيم بمفردها، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بذل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد المعداوي في ذلك الوقت، جهدا كبيرا في إسقاط المتهم مرتكب الجريمة بفخ العدالة، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الأوضاع، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ويدعى «أحمد.ح.ا.خ»، 34 سنة، عامل فراشة ومقيم بعرب كفر العلو.

800 جنيه وراء الواقعة

وخضع المتهم لجلسة تحقيق استمرت قرابة الـ4 ساعات اعترف فيها بارتكاب الواقعة بقصد السرقة خاصة أنه اعتاد التردد عليها من حين لآخر لوجود صلة قرابة بينهما؛ فاختمرت في ذهنه فكرة زيارتها وعليه توجه لمحل إقامتها وخلال تواجده بصحبة المجني عليها بمفردها خنقها حتى تأكد من وفاتها واستولى على مبلغ مالي 800 جنيه وفر هاربا من سطح العقار محل البلاغ، كما قرر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

في صباح باكر، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم لمسرح الجريمة لتمثيل جريمته أمام محقق النيابة لمعرفة كيفية ارتكاب الواقعة بالصوت والصورة، وأفاد بحضوره إلى المسنة المجني عليها بغرض السؤال عليها، ولكن اختمرت في ذهنه سرقتها وانهاء حياتها.

وقررت النيابة بمحكمة جنوب القاهرة باستمرار حبس المتهم وإحالته للمحكمة الجنائية المختصة لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهم.