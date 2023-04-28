تحرير 2531 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2531 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وجرى ضبط 574 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة على مستوى المحافظات.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».