إصابة 4 أشخاص في انقلاب وتصادم 3 دراجات نارية بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق السريع في مركز سمالوط، واصطدام دراجتين ناريتين بمدينة المنيا، بسبب السرعة.

انقلاب دراجة نارية في مركز سمالوط

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من وائل عبد الله 30 عاما، مينا فوزي 30 عاما، عاملين، يقيمان في قرية البيهو، وتم نقلهما إلي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، الأول مصاب باضطراب بالوعي، والثاني باشتباه كسر بالذراع.

تصادم دراجتين في مدينة المنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بشارع الهلال الأحمر، بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: انجليوس خليل 19 عاما، كيرلس صبحي 18 عاما، يقيمان بمدينة المنيا، وأصيبا بسحجات وكدمات وجروح وتم نقلها إلي المستشفي للعلاج.

والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في وقت سابق، باصطدام سيارة ملاكي، بدراجة نارية، بالطريق الدائري في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 2 باشتباه ارتجاج، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج.