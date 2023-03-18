بتر قدم طالب صدمه شاب في سباق دراجات نارية بمدينة نصر.. «كان رايح الجيم»

تعرض طالب بالصف الثاني الإعدادي يُدعى مجدي فهمي، لحادث مروري عند ذهابه إلى الجيم، حيث صدمه شاب في سباق دراجات نارية، وفر هاربا، وعلى الفور تم نقل الطالب إلى المستشفى وتسبب الحادث في بتر قدمه.

الحادث تسبب في مشكلات بالأوعية والأعصاب لدى الطالب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول «مجدي فهمي»، طالب، تعرض لحادث مصادمة دراجة نارية عند ذهابه إلى الجيم، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وتسبب الحادث في بتر قدمه، وبالانتقال والفحص تبين إصابة الشاب «مجدي» ببتر قدمه اليمنى وتسبب الحادث أيضا بمشاكل في الأوعية والأعصاب وعلى أثرها تم حجز الطفل في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم لتقديمه للمحاكمة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من الواقعة تمهيدًا لتفريغها.

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات،

العقوبة القانونية المتوقعة

قال المحامي علي خالد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن جريمة الإصابة الخطأ ترتكن في القانون المصري إلى ثبوت خطأ الجاني ورعونته وإهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح مما تسبب في إصابة المجني عليهم وهو ما يستوجب عقابه طبقا لنص المادة 244 عقوبات والتي تنص على (من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة «لا تجاوز مائتي جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين.