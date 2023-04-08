إصابة 7 أشخاص في حوادث انقلاب دراجات نارية بالمنيا

شهدت محافظة المنيا وقوع حوادث انقلاب دراجات نارية في أماكن متفرقة مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات المركزية للعلاج، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع تلك الحوادث السرعة.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة بطريق الشرفا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة، أمام قرية الشرفا في شرق النيل بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من بسخرون ماهر 22 عاما، كيرلس فايق 23 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة أمام مساكن الأوقاف

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري أمام مساكن الأوقاف بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة حامد مصطفي 28 عاما، باشتباه ارتجاج وسحجات، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحي.

انقلاب دراجة بالطريق الزراعي في مدينة سمالوط

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام مدرسة الزراعة بمدينة سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من علي أحمد بكري 24 عاما، بيتر ممدوح 24 عاما، يقيمان بمدينة سمالوط، وأصيبا باشتباه ارتجاج وكسور وجري نقلهما للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بطريق مجلس قروي طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد رضا فاضل 16 عاما، عمر سيد عبد السميع 26 عاما، يقيمان بقرية صفط الغربية، وتم نقلهما للمستشفي العام للعلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات.

انتقل رجال إدارة المرور والمباحث لمعاينة أماكن تلك الحوادث وإزالة آثارها، وتم التحفظ على الدراجات تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.