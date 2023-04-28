«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن القاهرة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كيلو من مخدر وكمية من مخدر الإستروكس والآيس و3 سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من أحد العناصر الإجرامية يقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 3 كيلو من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً.