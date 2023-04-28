«الداخلية»: ضبط 253 قضية مخدرات و51 قطعة سلاح ناري في حملات موسعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 253 قضية مخدرات بإجمالي 268 متهما، ضُبط خلالها 162 كيلو مخدرات متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 51 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 76835 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمان ارتكبا 4 حوادث متنوعة فضلا عن ضبط 15 متهما في مجال البلطجة و334 دراجة نارية مخالفة، علاوة على تحرير 28541 مخالفة مرورية متنوعة.