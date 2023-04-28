دار الأوبرا تُحيي ذكرى رحيل عمار الشريعي والأبنودي بحفل في الإسكندرية

تُحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى اثنين من عمالقة النغم والكلمة، الموسيقار عمار الشريعي وشاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وتحل عليه الفنانة هدى عمار كضيف شرف، وذلك في الثامنة مساء الأحد 30 أبريل على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.

هدى عمار ضيفة القومية في ذكرى الشريعي والأبنودي

ويتضمن البرنامج باقة من إبداعات الراحل عمار الشريعي بينها «امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، حديث الصباح والمساء، بتسأل يا حبيبي، حبيبتي من ضفايرها، أقوي من الزمان، الحدود»، إلى جانب كوكبة من الأشعار الغنائية لعبد الرحمن الأبنودي، بينها «التوبة، الهوى هوايا، بنلف في دواير، علي حسب وداد قلبي، أحضان الحبايب، آه یا سمراني، عيون القلب، وسيبولي قلبي وارحلوا».

الجدير بالذكر أن الموسيقار عمار الشريعي ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ودرس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى، بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج، وبدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه «إمسكوا الخشب»، للمطربة مها صبري، وتجاوزت اعماله 150 لحنا.