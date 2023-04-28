جدول حفلات دار الأوبرا في الأسبوع الأول من مايو.. استمتع بالفن الأصيل

تشهد دار الأوبرا المصرية في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل عددًا من الحفلات الغنائية الموسيقية المهمة التي سيشهدها المسرح الكبير.

حفلات الأسبوع الأول من شهر مايو

الخميس 4 مايو - حفل الفنان على الحجار

السبت 6 مايو - أوركسترا القاهرة السيمفوني

الاثنين 8 مايو - الحفل السنوي للمعهد العالي للبالية

الأربعاء 10 مايو - أوركسترا أوبرا القاهرة

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية:

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

يذكر أن سهرات الأوبرا الرمضانية، انطلقت السبت 1 أبريل 2023، على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة وخارجها، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي تقام فعاليات السهرات الرمضانية على مسارح دار الأوبرا المختلفة، التي تضم مجموعة من الحفلات الفنية لباقة من نجوم الأوبرا.