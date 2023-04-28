إصابة شخص في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بدمنهور بمحافظة البحيرة بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثاني لخلافات مالية بينهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمدينة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصين وطرف ثانِ 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثاني لخلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصي حال وجودهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الطرفين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبين إصابة أحدهما بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة واتهم الطرف الآخر بإحداث إصابته، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة 2 سلاح أبيض مطواة، عصا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.