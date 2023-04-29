«نسيج البادية» حرفة سيدات عزبة البرج بدمياط.. تحدثت عنها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

«نسيج البادية» مهنة تعمل بها سيدات عزبة البرج بمحافظة دمياط، وهي صناعة نسيج شباك الصيد التي تستخدم في جميع المراكب سواء «الجر» أو «الشانشيلة» التي تبقى ليوم واحد أو عدة أيام في البحر لصيد الأسماك.

صناعة شباك الصيد في عزبة البرج

وتختلف أنواع الشباك باختلاف الخيوط التي تُغزل منها، ويجيد هذه الحرفة اليدوية رجال وسيدات مدينة عزبة البرج، وتعمل بها السيدات في منازلهن أثناء أوقات فراغهن خلال خروج الرجال لرحلات الصيد والتي قد تستغرق أياما وأسابيع.

نسيج البادية مصدر دخل وفاء بعد وفاة زوجها

وفاء أبوالسعود، واحدة من السيدات اللاتي يعملن في مهنة نسيج البادية، وتعلمتها في طفلولتها من والدتها وجدتها، «كنت بشتغل فيها لمساعدة والدي على تكاليف زواجي، ولما اتجوزت كملت فيها لحبي الشديد في المهنة، وعشان أساعد زوجي في أعباء الحياة»، هكذا تقول لـ«الوطن».

بعد وفاة زوج «وفاء» أصبحت هذه المهنة هي مصدر الدخل الوحيد لها لتوفير نفقات الحياة، رغم أن العائد المادي منها بسيط، إلا أنها تتمسك بها لعدم قدرتها على العمل في أي عمل آخر خارج المنزل.

أنواع شباك الصيد

محاسن دعدور إحدى سيدات عزبة البرج العاملات في المهنة، تقول إن تجار الشباك وأصحاب محلات قطع غيار المراكب وأدوات الصيد يحضرون الخيوط المصنوعة من البلاستيك أو من خيوط الحرير للسيدات بعد وزنها بالكيلو وبألوان مختلفة، وتقوم بغزلها ونسجها ثم يأخذها التاجر منها ويبيعها للمراكب.

توضح «محاسن» أن من أصعب أنواع الشباك في النسيج الخيوط المصنوعة من البلاستيك، لأنها تكون سميكة أكثر من الحرير وتؤلم أصابع اليد، على عكس الخيوط الحرير والتي تكون ناعمة وسهلة الاستخدام، ولكنها ليست بجودة عالية لاستخدامها في الصيد، «الشغلانة دي مهنتنا الوحيدة أنا ووالدتي وأبنائي، وبنتجمع في وقت فراغنا ونشتغلها».

مسلسل تحت الوصاية يبرز مهنة نسيج البادية

لا يختلف حديث نعمة عبد اللطيف، إحدى السيدات العاملات في المهنة، عن سابقيها، مؤكدة سعادتها حينما رأت مشهدا في مسلسل تحت الوصاية الذي عُرض رمضان الماضي، أثناء قيام الفنانة منى زكي بتصليح وغزل شباك المركب الذي تعمل عليه، «حسيت منى زكي جسدت المهنة اللي بيشتغل فيها ستات كتير داخل البيوت، والمجتمع ميعرفش عنهم حاجة، احنا بقالنا سنين شغالين في المهنة».