شيريهان تشيد بمسلسل تحت الوصاية: فن يشفي الروح ويحترم العقل

أشادت الفنانة شيريهان بمسلسل تحت الوصاية للمخرج محمد شاكر خضير، الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، إذ نشرت رسالة وجهتها للمخرج وأبطال العمل في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «رسالة أرسلتها إلى مخرج العمل ولكن أريد إرسالها من قلبي إلى جميع القائمين على هذا العمل البديع المُشرف».

وعبرت شريهان عن إحساسها بالفخر بمسلسل تحت الوصاية، قائلة: «أنا في حالة فخر متفرج أو مشاهد سعيد فخور ممتن ومستمتع بمسلسل تحت الوصاية، فن يشفي الروح ويحترم العقل ويروي القلب بقيادة مايسترو عظيم عبقري وموهوب، صاحب رؤية وقضية وهوية ويمتلك أدواته الفنية بميزان من دهب بمنتهي الثقة في النفس والأمانة على الجميع قبل نفسه».

وأضافت: «المخرج محمد شاكر خضير السهل الممتنع ولكنه في نفس الوقت هو المعادلة الصعبة للوصول إلى الواقعية بمصدقية وتلقائية ومنتهي الاستمتاع لحضرة المشاهد، واقعية محمد شاكر خضير وموهبة وخبرة وشطارة شيرين وخالد دياب في محاولة نقل الواقع بشكل موضوعي أيقوني؛ يتطابق مع الفكرة والموضوع ومع إخفاء معالم المهنة أو الصنعة جعلني كمتفرج أو مشاهد لم أشعر أبداً بأي عملية صناعة للعمل التليفزيوني، لم أشعر بقصد في حركة الكاميرا أو بالضوء أو بغيره من أدوات التعبير من أصوات أو موسيقى وحركة وأداء ممثل أو غيرها».

رسالة حقيقية

وتابعت: «أصبحت صورة ورسالة مسلسل تحت الوصاية حقيقية وبسيطة وتلقائية وممتعة، يشعر معها المشاهد إنه أمام شيء حقيقي كالواقع تماماً وليس أمام شيء مصنوع أو خيالي، فالفن ليس نقل فوتوغرافي للواقع والسلام، والواقعية تعنى المصداقية، مصداقية نقل الواقع لا تصوير هذا الواقع كما يراه الإنسان العادي بل إن هذا الواقع لا يظهر منه إلا جزء بسيط وهو الجانب المرئي، وهذا ما قدمه لنا أسرة مسلسل تحت الوصاية بمنتهى الإبداع».

وأضافت: «شكراً الى المخرج المحترم، الملتزم، المثقف، المتواضع والذي يعمل في صمت إبداعي دائم وبضمير إنساني مهني وفني للتاريخ شكراً محمد شاكر خضير».

شيريهان: منى زكي تستحق أوسكار

وأشادت شيريهان بأداء الفنانة منى زكي في المسلسل، قائلة: «نجمة مصرية جميلة مبدعة كانت في يد أمينة تستحق الأوسكار، في جميع التفاصيل والإختيار والنضوج الفني والبساطة والإحساس ودراسة الشخصية وإبداع بمنتهى التلقائية والبساطة في الأداء، النجمة منى ذكي تُبدع إبداع عظيم».

كما وجت الشكر لجميع عناصر العمل الفني: «الجميع يستحق النجاح والحب والتقدير والإحترام، شكراً للجهة الإنتاجية محمد السعدي، إيهاب جوهر شركة ميديا هب، سيناريو شرين دياب وخالد دياب فكرة وموضوع سيناريو وحوار، التصوير بيشوى روزفلت، الإشراف الفني والديكور المهندس العظيم محمد عطية، الملابس الرائعة والمتفوقة على نفسها من عمل لعمل لعمل في أدق التفاصيل ريم العدل، المونتاج المبدع العالمي أحمد حافظ، ستديو أروما تامر مرتضى، المكساج، مهندس الصوت إسلام عبد السلام أبدع إبداع عالمي، المؤثرات الصوتية، الموسيقى التصويريه ليال وطفه وكلمة حق تتر النهاية موسيقياً يُدرس».

شيريهان: مسلسل تحت الوصاية متعة فنية بصرية إبداعية واقعية عظيمة

وأضافت: «الفنانون، الممثلون المبدعون من الطفلة الموهوبة المحمولة على الكتف فرح إلى الطفل النجم القادم ياسين وإلى الجميع، جميعكم بطل ونجم أبدعتوا وأسعدتوا عيني وقلبي وعقلي بمتعة فنية بصرية إبداعية واقعية عظيمة تشرف، وكم مشاعر صادقة نستني أسماء جميع الممثلين الحقيقيين».

ولفتت إلى أن «هناك تناغمًا واجتهادًا وعدم غرور وحب واحترام بين الجميع، كتيبة عمل مؤمنة بما تفعل وتعمل وتقوم به، تحضير تنفيذ حب إتقان وإجتهاد، ابطال جميعكم أبطال، وشكراً لقائد العمل المخرج محمد شاكر خضير».