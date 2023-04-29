بدء موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء.. 4000 صياد و1228 مركبا

انتهت شهور التوقف البيولوجي لتكاثر الأسماك في بحيرة البردويل، ليتم افتتاح البحيرة مجددا، بعد توقف دام 4 شهور، بداية موسم جديد يتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد سيناء.

قال المهندس سامي الهواري، مدير عام الثروة السمكية بشمال سيناء لـ«الوطن»، إنه يتم فتح موسم الصيد في البحيرة من كل عام في أواخر شهر أبريل، ويستمر الصيد في مراسي البحيرة حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

موقع بحيرة البردويل بشمال سيناء

وأضاف «الهواري»، أن بحيرة البردويل تتواجد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتبعد عن بئر العبد مسافة 25 كيلو، غربا، وعن العريش مسافة 100 كيلو مترات شرقا.

وأشار مدير الثروة السمكية بشمال سيناء بقوله أنه يوجد 6 جمعيات تعاونية لصائدي الأسماك في بحيرة البردويل، 4 منها لصيادين بئر العبد، وموجودة بالفعل في بئر العبد، و2 لصيادين العريش، ومقرها في مدينة العريش

4000 صياد في ثلاث مراسي صيد بالبحيرة

وأشار «الهواري»، أن عدد الصيادين في بحيرة البردويل 4000 صياد، وعدد المراكب 1228 مركب صيد، وجرى الانتهاء من جميع التراخيص الخاصة بالصيد في بحيرة البردويل، والتصاريح الأخرى الجديدة لموسم الصيد الحالي، وأن العمل سوف يكون في ثلاث مراسي، وهي، النصر والتلول وأغزيوان.

أنواع حرفة الصيد في بحيرة البردويل

وقال سالمان شكري مدير بحيرة البردويل لـ«الوطن»، حيث تمثل حرفة الصيد بتلك المناطق 80% من إجمالي الحرف الموجودة، وتنقسم حرفة الصيد الى نوعين هما:

- الدبة وهي مركب لثلاث صيادين، ويكون إنتاجها من الأسماك القاروص والدنيس والموسى.

- أما حرفة البوص، وهي النوع الثاني، وتتمثل في 4 مراكب، ويكون على كل مركب من 5 إلى 6 صيادين، ويكون إنتاجها من العائلة البورية «طبارة ذهبانة، وبوري».

- مصنع الثلج في ببحيرة البردويل.

- يعمل مصنع الثلج بشكل دائم في مرسى أغزوان، وهو أحد مراسي البحيرة، وهو تابع للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

الورش الموجودة في بحيرة البردويل

وقال سالمان شكري، إن هناك ورش خاصة بالأهالي، في كل مرسى ورشة، وتعمل الورش على إصلاح المواتير وعملية الاستبدال لعدم التوقف للصيادين أثناء عملية الصيد

وقال مدير عام الثروة السمكية إن الصيادين أجروا جولة تفقدية للبحيرة خلال الساعات الماضية، وذلك للاطمئنان على حركة الصيد وتكاثر الأسماك، وأبدى الصيادون ارتياحهم بعد ظهور الأسماك في البحيرة، بعد عملية التكريك التي تمت، بأعداد كبيرة، ويعتبر إنتاج البحيرة كبير خصوصا من أسماك الدنيس هذا الموسم.