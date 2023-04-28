مسلسل تحت الوصاية يتخطى 61 مليون مشاهدة في رمضان على «دي إم سي»

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تخطي المسلسل 61.6 مليون مشاهدة في رمضان عبر شاشة دي إم سي، الذي عرض في سباق رمضان 2023.

مسلسل تحت الوصاية يتخطى 61 مليون مشاهدة عبر «دي إم سي»

ونشرت الشركة المنتجة، البوستر الدعائي لمسلسل تحت الوصاية، عبر إنستجرام، معلقة: «تحت الوصاية يتخطى 61.6 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان».

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يذكر أنّ مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

ويتناول المسلسل معاناة الأرملة حنان التي جسدت دورها منى زكي، بعد وفاة زوجها مع قانون الوصاية على الأبناء، الذي يكون المسؤول عنهما الجد بعد وفاة الزوج.