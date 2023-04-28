محافظ أسيوط: زراعة 1300 شتلة في ديروط والغنايم ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

زيادة الرئة الخضراء

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة، مشددًا على اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة.

زراعة الأشجار في أسيوط

وطالب اللواء عصام سعد مراعاة زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس والجامعات ومراكز الشباب والحدائق العامة والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء التي يوجد بها ظهير صحراوي وعلى الطرق العامة والتنسيق لري ورعاية الأشجار التي تم زراعتها بنطاق دائراتها.

مركز ديروط

وقال محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، إن الوحدة المحلية قامت بزارعة 1200 شجرة جازورينا على طريق العوامة بقرية الحوطا الشرقية بطول ما يقرب من 2500 متر، و200 شجرة بنفس القرية بداية من مركز الشباب وحتى وحدة الإسعاف.

مركز الغنايم

وفي مركز الغنايم قام مصطفى علي، رئيس المركز، برفقة رجب علي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بمتابعة أعمال المبادرة والوقوف على ما تم زراعته من أشجار الزينة والأشجار المثمرة التي تم توزيعها بدائرة المركز، كما تفقدا مشتل الوحدة المحلية والأشجار التي تم زراعتها به سواء كانت مثمرة أو للزينة، مؤكدا زراعة 100 شجرة في الحدائق العامة بمدينة الغنايم.