محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر 7 شباب المتوفين بليبيا

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واجب العزاء بقرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية لأسر 7 شباب وافتها المنية إثر تعرضهم لحادث دهس سيارة دفع رباعي مسرعة يقودها طفل بمدينة بني غازي بدولة ليبيا أثناء انتظارهم لسيارة لنقلهم إلى موقع عملهم معلناً تقديمه لكافة أوجه الدعم لأسر الضحايا مقدمًا خالص التعازي لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

رافقه خلال تقديم واجب العزاء اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووفد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعددًا من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

شهداء لقمة العيش

ونعي محافظ أسيوط شهداء لقمة العيش ببالغ الحزن والأسى داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

تقديم اوجه الدعم

وكلف المحافظ كلاً من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة القوصية لتقديم كافة أوجه الدعم الرعاية والمساعدة اللازمة لأسر وأهالي الضحايا وتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم لافتًا إلى حرص القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية بالدولة على الوقوف بجانب أبنائها في الداخل والخارج وتقديم يد العون لهم.

ومن جانبهم أعربت أسر وأهالي الضحايا عن شكرهم لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد لحضوره ومشاركته حزنهم وتقديمه واجب العزاء وتوجيهه للمسئولين بتلبية كافة مطالبهم وكان محافظ أسيوط قد أناب رئيس مركز ومدينة القوصية بحضور تشييع الجثمان إلى مثواهم الأخير بمدافن العائلة بمركز القوصية وأداء صلاة الجنازة على المتوفين قبل توجه اليوم الخميس إلى مسقط رأسهم بقرية منشأة خشبة بالقوصية لتقديم واجب العزاء لأسرهم.

أسماء المتوفيين

يذكر أن الحادث قد أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة بقرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط هم (حامد إبراهيم عبدالعزيز 25 عاما، وحامد أحمد إبراهيم 18 عاماً، وشقيقه الأصغر إبراهيم 17 عاما، وأحمد لملوم 21 عاما، ومحمود عبدالله صالح 22 عاما، وسالم مسلم عبدالعزيز 35 عاما، وصلاح مصطفى حسين 21 عاماً).