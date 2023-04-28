جمارك أسيوط تحبط محاولتين لتهريب الذهب

أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، ووليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش محاولتي تهريب سبيكة وكمية من المشغولات الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار أسيوط الدولي تحبط محاولتي تهريب سبيكة وكمية من المشغولات الذهبية

وفي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط ايركايرو القادمة من الكويت، اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة هلالي مأمور الجمرك ومحمود خليفة رئيس القسم، تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام علاء الدين جمعه مشرف الصالة، بتكليف محمود خضر وعبدالله مصطفي ودينا عماد مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد المراغي وهيثم فؤاد أمن جمركي تحت إشراف اسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالاقصر و محمد محرز وحسن السكري ومحمود شلتوت مكافحه تهرب جمركى فتبين وجود سبيكه ذهبية بوزن 400 جرام تقريبا داخل حقائب الراكب.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط إسكندرية للطيران القادمة من جدة، اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو محمد جلال مأمور الجمرك وحازم محمد عبدالهادي مدير اداره الفحص تلاحظ وجود كثافات ومشغولات معدنية داخل حقائب الراكبة.

الجمارك تضبط 52 قطعة ذهبية

وبتفتيش الراكبة تم ضبط 52 قطعه ذهبية مختلفه الأحجام والأنواع بوزن 500 جرام تقريبا، قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 1و2 لسنة 2023 بعد العرض علي عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وحررهما عبدالرحمن محمد بالشئون القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.