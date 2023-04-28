رياح محملة بالأتربة تضرب قرى ومدن شمال سيناء

ضربت رياح قوية محملة بالأتربة بعد ظهر اليوم الجمعة، مدن وقرى شمال سيناء بشكل مفاجئ، فيما تزداد سرعة وقوة الرياح في المناطق الساحلية والصحراوية.

رياح قوية في شمال سيناء

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن رياح قوية ضربت مدن وقرى المحافظة، مع انخفاض في درجات الحرارة يبدأ مساء اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، مع وجود توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية بالمحافظة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف المرصد المناخي، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 25 مئوية، منخفضة عن أمس بمعدل 8 درجات، مع توقعات أن تصل إلى 20 درجة مساء.

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه يتابع التطورات المناخية وحالة الطقس، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمدريات بالعريش والمدن الأخرى.

وأضاف بيان المجلس، أن الأوضاع حتى هذه اللحظة طبيعية، ولا يوجد أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين بخصوص الأوضاع المناخية.

رياح في الشيخ زويد

وفي مدينة الشيخ زويد، أكد سعيد عرادة رئيس مجلس المدينة، أن الرياح التي تضرب المناطق ما بين متوسطة وخفيفة، ولم تؤثر حركة الرياح على سير المركبات والمواطنين على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، وبين الشيخ زويد ورفح، وكذا الطرق الجنوبية المؤدية إلى قرى الجنوب والغرب.