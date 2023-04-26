توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وأمطار خفيفة متقطعة

حذر خبراء الأرصاد المواطنين من التقلبات الجوية خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، ويستمر الفترة المقبلة على مدار فصل الربيع الذي من سماته هذه التقلبات، إذ ترتفع درجات الحرارة، ثم تعود للانخفاض مرة أخرى بداية من الجمعة.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وتنخفض مساء في الصباح الباكر، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ينتج عنه سقوط أمطار.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتساقط أمطار خفيفة غدا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.