عاصفة رملية تضرب محافظات شمال الصعيد وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة

تشهد محافظات شمال الصعيد اليوم الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة مع عاصفة رملية، لتصل سرعة الرياح أحياناً إلى «38 كم/س» على فترات متقطعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر لا سيما المرضى.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وذكرت الأرصاد تعرض محافظة «بني سويف والمنيا والفيوم»، إلى عاصفة رملية، لتصل سرعة الرياح أحياناً إلى 38 كيلومترا في الساعة.

وذكر البيان تعرض أيضا محافظات جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى عاصفة رملية سجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت 34 كيلومترا في الساعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قاطني المحافظات من طقس السبت 28 أبريل نظراً لحجب الرؤية الأفقية تأثير بظاهرة العاصفة الترابية، خاصة على الطرق الرئيسية

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الجمعة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة.

القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 32 كيل مترا في الساعة.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة وسرعة الرياح 38 كيلومترا في الساعة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة وسرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة.

محافظات شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة وسرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة.

محافظات جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.