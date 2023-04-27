حصريا.. «الحياة» تذيع الآن حفل النجم محمد منير من العريش في شمال سيناء

تذيع شبكة تليفزيون الحياة، في بث مباشر حصري، حفل النجم محمد منير، من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة والدولة المصرية في دحر الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها في «أرض الفيروز».

يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، والتي تحتفل مصر ومحافظة شمال سيناء بها في يوم 25 إبريل من كل عام، وهي الاحتفالات التي تمتد حتى نهاية الشهر.

واستضافت محافظة شمال سيناء، أكبر سباق للهجن على الإطلاق بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الثانية في أخر 13 عامًا، وذلك بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار.

ويُطرب الفنان محمد منير متابعيه ومحبيه في الحفل المُقام في مدينة العريش حاليًا بنخبة من أفضل أغانيه، وهي الأغاني التي شهدت تفاعل كبير من الحضور.