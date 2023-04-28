ضبط 16 مخالفة خلال حملة تموينية على مخابز الغنايم بأسيوط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، برئاسة مصطفى علي، رئيس المركز، حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة التموين بالغنايم، وبإشراف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، حيث تم المرور على المخابز لمتابعة الالتزام بمواصفات رغيف الخبز وآلية العمل بها.

تحرير 16 مخالفة تموينية

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا، بينها 10 محاضر بقرية العزايزة، و6 محاضر بقرية دير الجنادلة، وتنوعت المحاضر بين نقص وزن ونظافة وجودة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الغنايم وضمان وصول خبز جيد للمستهلكين.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أكد على استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، فضلًا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق للمواطنين، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.