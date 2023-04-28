مواعيد حركة سيارات النقل بطرق القاهرة والجيزة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 

حددت الإدارة العامة للمرور ضوابط سير سيارات النقل الثقيل على المحاور الرئيسية والطريق الدائري والطرق السريعة، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وحذّرت السائقين من مخالفتها منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، إذ تبدأ العقوبات بالغرامة وتنتهي بالحبس وسحب رخصة السيارة.

تنظيم سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري

وأعادت الإدارة العامة للمرور تنظيم سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، والبدء في وضع اللوحات الإرشادية، بعد عملية التطوير التي شهدها الطريق الدائري بشكل كبير للحد من الحوادث وسط استمرار مراقبة السرعة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بسائقي سيارات النقل بضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بالسير على الطريق الدائري، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وأصدرت مجموعة من التعليمات الآتية:

- منع مرور سيارات النقل من حمولة (5) أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً في المنطقة المحصورة بين مطلع محور المريوطية الجديدة في الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين (اتجاه الشرق).

- يُسمح بالمرور في محور المريوطية من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

- يُسمح بمرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة في المنطقة ما بين مطلع محور المريوطية الجديد مروراً بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الزراعي (اتجاه الغرب) وحتى مدخل محور الفرق سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين.

- تعيين الخدمات المرورية بمناطق المنع والتحويلات لإرشاد قائدي سيارات النقل الثقيل للمسارات البديلة على الطريق الدائري.

- تعزيز عدد من اللافتات الإرشادية لتوجيه قائدي سيارات النقل الثقيل إلى المسارات البديلة قبل مناطق المنع والتحويلات بمسافات كافية.

الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق

- الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وفحص السيارات قبل القيادة للحد من وقوع الحوادث المرورية، حرصاً على سلامتهم وسلامة الغير من قائدي السيارات والمارة.

- وزارة الداخلية أهابت بقائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد ونظم المرور والإشارات الضوئية المرورية الإلزامية والإرشادية بالطريق الدائري والشوارع والمحاور الرئيسية والميادين.