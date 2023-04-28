ضبط المتهمين في واقعة فيديو سرقة هاتف محمول بالأزبكية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين عقب رصد منشور علي موقع «فيس بوك» يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بالصور عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

سرقة هاتف محمول عن طريق شخصين

تضمن الفيديو تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالفحص أمكن تحديد المجني عليه وبسؤاله أقر بأنه تعرض لواقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص به من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

ضبط المتهمين بالسرقة

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني وبتتبع خطوط السير أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصين لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل)،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وكذلك ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة علي النحو المشار إليه وأقرا بقيامهما بالتصرف في المسروقات لدي عميليهما «سيئ النية» (له معلومات جنائية، مقيم بدئرة قسم شرطة الساحل) أمكن ضبطه، كما اعترفا بارتكاب عدد 2 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.