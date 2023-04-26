تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة هاتف طالب في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات حبس 3 متهمين بسرقة هاتف محمول بمدينة نصر15 يوما، على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

سرقة الهاتف بأسلوب الخطف

بداية البلاغ بوصول إخطار لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، من إحدى السيدات، يفيد بسرقة الهاتف المحمول الخاص بابنها في المنطقة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، سرقوا الهاتف باستخدام أسلوب الخطف.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية

أوضح المحامي ياسر سيد، المحامى بالنقض، أنَّه وفقا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».