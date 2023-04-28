درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة والمحافظات.. العظمى بالإسكندرية 21

أعلنت الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، إذ تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 والصغرى 14، السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 15، جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 19، وشمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 15، وجنوب الصعيد 32 والصغرى 19 درجة.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة غدًا منخفضة، يسودها طقس مائل للبرودة صباحًا وخلال ساعات الليل المتأخرة على الأنحاء كافة، وتسود أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسود غدًا، أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

ومن المتوقع أنّ تسجل درجات الحرارة غدا السبت 29 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 14

- بنها 25- 14

- دمنهور 23- 14

- وادي النطرون 21 - 14

- كفر الشيخ 24- 15

- المنصورة 24- 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 23- 15

- دمياط 23- 16

- بورسعيد 22- 14

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 26- 15

- نخل 25- 6

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 24- 18

- شرم الشيخ 30- 19

- الإسكندرية 21- 15

- العلمين الجديدة 21- 16

- مطروح 20- 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 23- 17

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 30- 20

- سفاجا 31- 21

- مرسى علم 32- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 26- 15

- بني سويف 26- 15

- المنيا 26- 14

- أسيوط 27- 15

- سوهاج 28- 17

- قنا 30- 18

- الأقصر 32- 19

- أسوان 32- 19

- الوادي الجديد 29- 18

- أبوسمبل 33- 20.