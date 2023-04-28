تنبيه من وزير التنمية المحلية بشأن تطبيق التوقيت الصيفي للمحلات والمطاعم

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بتطبيق التوقيت الصيفي، مؤكدا أنه لن يؤثر على قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتنسيق مع مديريات الأمن وكل الآجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات على كل المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق بكل حسم، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتطبيق قرار رئيس الجمهورية، بعودة العمل بالتوقيت الصيفي، الذي بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة، وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، ومدى إلتزام المحلات والمطاعم بمواعيد فتحها وغلقها

وطالب اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مؤكدا أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة التوقيت الصيفي، جاءت بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

المواعيد الصيفية للمحلات

أشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة، والتي تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا، من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة،

وتفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا، تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتا إلي أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

الالتزام بمواعيد عمل المحلات

ناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكدا أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية، صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.