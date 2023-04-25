«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مواجهة القضية السكانية في القاهرة والشرقية

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في ملف القضية السكانية، وتفعيل دور وحدات السكان في المحافظات، ودور المجلس الإقليمى للسكان واللجان التنسيقية لها بالمحافظات.

مفهوم القضية السكانية

وفي محافظة القاهرة، برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، تم مد جسور التعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، إذ تم عقد ندوة تحت عنوان القضية السكانية وبناء المجتمع، وتم استهداف 200 طالب وطالبة بالجامعة، وتم تناول عدد من المحاور في الندوات منها مفهوم القضية السكانية، والوضع الحالي للسكان، والخصائص السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان، وخارطة الطريق، ودور وزارة التنمية المحلية بالقضية السكانية والجهات الشريكة.

كما شهدت محافظة القاهرة في إطار التعاون المستمر بين وحدات السكان بالأحياء بالتنسيق مع الإدارة الطبية، ووحدة السكان في حي مصر القديمة، ووحدة أبو السعود الطبية، تم عقد ندوة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتوعيه السيدات لتنظيم الأسرة، واتباع وسائل تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأطفال، إذ تم استهداف 20 سيدة .

زيادة الوعى لدى المرأة

وفى الشرقية، أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، لحضور اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية، والتعرف على معدلات أداء تنفيذ محاور الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة، بقاعة اجتماعات الديوان العام في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة إيمان علي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وتم التأكيد على دور المجلس الإقليمي للسكان، بهدف تحسين خصائص المجتمع وتنمية الوعي لدى المرأة والاهتمام بقضاياها، والتشديد على أهمية الحوار المجتمعي، والذي يتم خلاله مناقشة القضايا التي تهم الأسرة المصرية في مختلف المجالات، مع تكامل الأدوار بين الجهات لتوفير قاعدة معلوماتية وثقافية، يتم توجيهها إلى المواطن، ويتفاعل بشكل مميز في موضوع القضاء على الزيادة السكانية .