«التنمية المحلية» تتابع جهود 4 محافظات لإزالة الإشغالات والمخلفات

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود محافظات القليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا، في تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والتخلص الآمن منها وإزالة الإشغالات مع تكثيف أعمال الرش والضبابي حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين مع إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

وفي محافظة القليوبية، شنت أجهزة المحافظة حملة بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمتابعة إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة، والتأكد من جاهزية المُعدات وانتظام رفع تراكمات القمامة، مع التشديد على توريد صناديق القمامة وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا لعدم إلقاء المواطنين المخلفات بالطريق العام.

رفع 400 طن قمامة

وفى محافظة كفر الشيخ تم شن حملة بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي لإزالة الإشغالات والمخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي والديني للموقع، وفى محافظة الدقهلية شهدت المحافظة حملة للنظافة وكنس الشوارع والميادين في مدينة المنصورة وتم رفع 400 طن قمامة و30 طن اتربة و10 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين.

إزالة 16مخالفة

وفى محافظة المنيا، تم إزالة 16مخالفة إشغال طريق وإزالة التعديات بالشوارع الرئيسية والأحياء ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية لتسيير الحركة المرورية ومنع أي اشغالات ،كما قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا، برفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقلب الوسيط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاهتمام بمنظومة النظافة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.